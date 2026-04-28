Quindici, armi nascoste in una casa disabitata: sequestrate dai Carabinieri

QUINDICI- Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Baiano, con l’ausilio di due unita’ del Reparto Speciale della C.I.O. (Compagnia Intervento Operativo) hanno eseguito un sequestro di armi all’interno di una casa disabitata nel centro storico di Quindici, in uno dei vicoletti tra Via Forno e Via Piediquindici. Si tratterebbe di armi da guerra, che erano nascoste nei pressi dell’ abitazione, una delle tante che da tempo non sono piu’ abitate nel dedalo di vicoletti nel “cuore” del paese del Vallo di Lauro. La zona e’ stata interessata per alcune ore dalla presenza dei militari della Stazione di Quindici e della Compagnia di Baiano, insieme al personale del CIO, impegnato da alcuni giorni sul territorio in attività preventive e di controllo del territorio. Non e’ ancora noto il numero di armi e munizioni rinvenuto nell’ ambito dell’ attività di controllo dei Carabinieri. Molto probabilmente nelle prossime ore ci saranno maggiori dettagli sull’attività. Le armi sottoposte a sequestro saranno oggetto di rilievo da parte del Racis, come avviene in queste circostanze, anche per comprendere se possano essere state già usate nell’ambito di attività criminali sul territorio. Trattandosi di armi da guerra il sospetto è che quanto sottoposto a sequestro possa essere nella disponibilita’ della criminalita’ organizzata. Per questo è molto probabile che del sequestro, oltre alla Procura della Repubblica di Avellino, competente per territorio, venga informata anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.