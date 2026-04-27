Quindici, Scibelli inaugura il Comitato Elettorale: noi, come Davide contro Golia

QUINDICI- “Ci sentiamo come Davide contro Golia. Ma abbiamo offerto ai quindicesi un’alternativa e questo era il nostro progetto principale”. Carmine Scibelli inaugura il Comitato Elettorale della sua lista, in Via San Sebastiano e continua quella che ha definito una vera e propria “avventura”. A tagliare il nastro della sede che per un mese diventerà il quartier generale della lista ‘Avanti Tutta-Cambiare si Può” il candidato sindaco ha voluto Domenico Esposito, che insieme agli altri ha condiviso il progetto della squadra di Scibelli. “Spero di portare a termine la missione” ha esclamato, tagliando il nastro tricolore della sede lo stesso candidato. Del resto, al momento ed in attesa del deposito del ricorso contro la non ammissione della lista da parte della compagine “Quindici nel cuore” , esclusa dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale, quella di Scibelli resta l’unica alternativa alla lista “Rinascimento Quindicese” guidata dall’avvocato Alessandro Siniscalchi. Nelle prossime ore sara’ piu’ chiaro, anche alla luce delle decisioni della Giustizia Amministrativa (prima il Tar di Salerno ed eventualmente il Consiglio di Stato) se sulla scheda elettorale i quindicesi troveranno due o tre liste.