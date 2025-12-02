Quindici, i 500mila euro dal Ministero dell’Interno per ristrutturare il Municipio

QUINDICI- I fondi per un totale di di 584.783, 51 euro, assegnati al Comune di Quindici da un decreto del Ministero dell’Interno ai sensi dall’art. 1 comma 277 della legge 27.12.2017 n. 205 per gli enti locali che sĩ trovano nelle condizioni di scioglimento ai sensi dell’art. 143 del TUEL saranno utilizzati per la ristrutturazione del Municipio nella piazza centrale del paese. Lo hanno stabilito con una delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale i componenti della terna prefettizia alla guida del paese dopo lo scioglimento per condizionamento mafioso, guidata dal viceprefetto vicario Vincenzo Lubrano, dal viceprefetto Sabrina D’Angeli, dal Dirigente II Fascia Alessandra Pascarella. La Commissione a febbraio aveva già modificato il programma annuale e triennale delle opere pubbliche 2025/2027. Dopo il trasferimento delle somme con un decreto del 30 ottobre scorso, queste, secondo la Variazione al bilancio saranno “somme che possono essere destinate ad interventi di ristrutturazione e sistemazione della Casa Comunale in Piazza Municipio per le annualità 2025/2027”. Si tratta di uno degli impegni assunti dalla Commissione Straordinaria all’atto dell’insediamento alla guida del Comune di Quindici. Le altre variazioni riguardano nella fattispecie la mensa scolastica, e le spese per le luminarie di Natale