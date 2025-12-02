Dogana, il Comune organizza il rientro dei pinnacoli rubati e ritrovati a Calitri

AVELLINO- Il Comune si organizza per riportare i pinnacoli della Dogana ad Avellino. Via libera alle iniziative per il trasferimento da Calitri ad idonei locali del Comune. Come è noto il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli aveva comunicato il rinvenimento,

nel territorio del Comune di Calitri, di due pinnacoli in pietra, elementi architettonici originari della storica Dogana di Avellino, sottoposti a vincolo. I reperti erano stati affidati in custodia giudiziale al Sindaco di Calitri su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Comune di Avellino aveva inoltrato alla Sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Avellino e Salerno richiesta dell’autorizzazione al prelievo e trasporto dei due pinnacoli vincolati. A luglio la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Avellino e Salerno ha inviato le prescrizioni per il ritiro ed il trasporto dei pinnacoli.

A fine settembre il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha

sollecitato il prelievo dei pinnacoli dal Comune di Calitri ed il trasporto in locali nella disponibilità del Comune di Avellino. Per questo motivo il Comune di Avellino ha attivato tutte le iniziative per riportare pinnapoli ad Avellino.