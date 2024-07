VIDEO/ Il Questore Pasquale Picone in visita ad Ariano Irpino

Visita lampo del nuovo Questore di Avellino ad Ariano Irpino. Pasquale Picone è stato accolto in Municipio dal Sindaco Enrico Franza con il quale ha interloquito su diverse questioni della città, in particolare sul diffuso allarme furti, su di un nuovo modo di concepire la sicurezza urbana e sulle ulteriori attività che saranno messe in campo con l’arrivo, tra le altre cose, degli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Campania.

Una visita doverosa ad una città a cui tiene molto per averci lavorato, ha spiegato il Questore, poiché pur avendo una costante interlocuzione telefonica con il Sindaco era giusto un saluto di persona. Il nuovo Questore conosce molto bene le criticità del territorio arianese, cerniera con il foggiano, avendo assunto, nel 1998, la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino.

Intervista a Pasquale Picone, Questore di Avellino