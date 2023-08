Questa sera a Montemiletto lo show/party “Nostalgia 90”

Lo spettacolo “Nostalgia 90” di nuovo a Montemiletto su iniziativa del Gruppo “Proposta Concreta”, in quanto esortato e fortemente desiderato dall’intera Comunità. Appuntamento a questa sera, ore 21,30, in piazza IV Novembre per una serata da non dimenticare.

Già quella del 4 agosto aveva tutti presupposti per essere una serata all’insegna del grande divertimento e dello stare insieme con una marea di persone accorse per ballare e cantare le hit degli anni 90, poi la pioggia ha interrotto sul più bello lo show/party.

Da qui la decisione da parte dell’Amministrazione comunale guidata da Massimiliano Minichiello di riproporre per il 21 agosto, e quindi stasera, l’evento che sta registrando un incredibile gradimento in ogni sua tappa in giro per l’Italia.

Dunque l’attesa è finita: la carovana di “Nostalgia 90” con la sua musica dance, l’animazione a tema, gli allestimenti anni 90, le scenografie, le ballerine, le mascotte e gli effetti speciali, aspettano tutti in Piazza a Montemiletto per un divertente tuffo nel passato.