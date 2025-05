Quattordicenni aggrediti in Via De Concilii: ancora violenza tra giovanissimi in pieno centro

AVELLINO- Ancora violenza ai danni di minorenni da parte di altri ragazzi nel centro di Avellino. Una vera e propria aggressione in via de Concilii, quella ai danni di due quattordicenni, originari di Solofra, aggrediti nella serata di ieri, intorno alle ore 21:30 nella città capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni a colpirli sarebbe stato un gruppo composto da coetanei. Subito dopo i fatti, i giovani sono stati accompagnati dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure mediche e ottenere un referto delle lesioni, quantificate in 10 giorni. Stamane i genitori di uno dei due giovani ha presentato denuncia in Questura. Sono in corso le indagini da parte degli agenti della Questura di Avellino per risalire agli aggressori. Fondamentali anche in questo caso le immagini delle telecamere di sorveglianza.