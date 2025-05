È partito l’US Avellino Express: il treno Biancoverde in viaggio attraverso l’Irpinia

È partito questa mattina, tra applausi ed entusiasmo, l’US Avellino Express, il treno Biancoverde che ha lasciato la stazione ferroviaria di Avellino per intraprendere un viaggio simbolico e festoso attraverso i paesi dell’Irpinia.

Un’iniziativa carica di significato, che celebra la passione sportiva e il legame profondo tra la squadra dell’U.S. Avellino e il suo territorio. A bordo del convoglio, infatti, non ci sono solo tifosi, dirigenti e protagonisti della stagione, ma anche un ospite d’eccezione: la Coppa, simbolo di una vittoria importante che ha riempito d’orgoglio un’intera provincia.

Il treno, con i colori biancoverdi, farà tappa in diverse località dell’Irpinia, portando con sé la gioia dei successi sportivi recenti e il desiderio di condividere ogni emozione con i tantissimi tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la squadra, in casa e in trasferta.

Il viaggio del treno Biancoverde continuerà per tutta la giornata, accogliendo abbracci, cori e fotografie in ogni fermata.