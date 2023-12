Quarantanovenne colombiano accoltellato a Monteforte: vicina la svolta nelle indagini

MONTEFORTE- Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino avrebbero già una pista per identificare l’autore del ferimento di un quarantanovenne colombiano residente a Monteforte Irpino, finito ieri pomeriggio al Moscati con una serie di ferite da arma da taglio. L’uomo, in prognosi riservata (anche se a quanto pare la ferita all’addome sarebbe dopo l’intervento chirurgico sotto controllo) sarebbe stato vittima di una tentata rapina, sfociata in un vero e proprio tentato omicidio. Tutto avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando per cause probabilmente collegata alla resistenza della vittima al tentativo di rapina, l’aggressore ha colpito con più fendenti il quarantanovenne.

A salvarlo l’intervento del proprietario dell’ abitazione che conduceva in fitto. Giunta la segnalazione da parte del Moscati, sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Mobile di Avellino che hanno ricostituito anche sulla base delle testimonianze del proprietario della stessa abitazione e in attesa di ascoltare la vittima, hanno già una pista e un identikit del presunto aggressore. Molto probabilmente, ma si attende che ci siano conferme ufficiali dalle indagini, il quarantanovenne e’ finito nel mirino del suo aggressore nell’ambito di una tentata rapina per l’attività di meretricio. Ma questa resta al momento solo un’ipotesi.

Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Avellino Luigi Iglio. Decisive per identificare l’autore potranno essere le tracce all’interno dell’abitazione del quarantanovenne ed in particolare eventuali contatti avuti prima dell’aggressione. Gli agenti agli ordini del vicequestore Giancarlo Aurilia avrebbero già sequestrato tutti i dispositivi telefonici e informatici presenti per trovare riscontro alle ipotesi investigative. La svolta potrebbe essere molto vicina.