Professoressa morta investita, il Sindaco: “la ricorderemo con una manifestazione a scuola”

Una comunità scolastica in lutto che piange Lucia Mattera, professoressa di lettere classiche del Liceo Classico “Pietro Colletta”.

Morta ieri pomeriggio 13 dicembre, in un investimento stradale avvenuto a Pietradefusi in Via delle Industrie.

57 anni, originaria di Forìo d’Ischia, ma viveva da tre anni a Pietradefusi per via del suo lavoro. La notizia della sua morte ha scosso studenti, corpo docente e l’intera comunità di Pietradefusi.

La Professoressa Mattera era una persona da una cultura immensa, amava spaziare tra gli autori classici e contemporanei. Condivideva i lavori degli alunni su un sito e amava molto adottare la tecnica della cartellonistica. Aveva tradotto dei testi importanti, delle poesie, delle canzoni in latino, quest’ultime interpretate dagli alunni in diverse manifestazioni. Partecipava alla vita della scuola in modo attivo, dava sempre tanto spazio ai suoi ragazzi.

Una persona che amava la scuola e ne aveva fatta una scelta di vita.

Una notizia choc la morte della professoressa Mattera, a ricordarla il primo cittadino di Pietradefusi, Gaetano Musto.