Quali vantaggi porta noleggiare un’auto a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è la formula innovativa che ti permette di avere un’auto sempre a disposizione, come se fosse tua, in pronta consegna e arricchita da una lunga serie di vantaggi. Grazie alla stipula di un contratto di lunga durata, il noleggiante ottiene un veicolo da una società di noleggio, impegnandosi al pagamento di una rata mensile e a restituire il veicolo al termine del contratto, senza possibilità di riscattarla. Vediamo insieme le informazioni che possono aiutarti a capirne meglio il meccanismo e le ragioni per cui potrebbe rivelarsi una scelta giusta per te.

Risparmio economico

Il primo vantaggio del noleggio a lungo termine è quello del risparmio economico, come puoi constatare di persona guardando le offerte che trovi sul sito web di Gocar. In pratica a fronte del pagamento di un canone mensile avrai incluse, oltre alla macchina, tutte le spese di routine, ovvero quelle di cui ti dovresti occupare normalmente con un’auto di proprietà.

Ci riferiamo a manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme in base alla stagione, revisione, bollo, assicurazione ecc… Tutte queste spese, come detto, sono incluse all’interno del canone, che va personalizzato e definito in base alle tue esigenze e, quindi, al tipo di veicolo che intendi noleggiare e ai servizi optional che vuoi aggiungere. Per di più il noleggio a lungo termine, se si è titolari d’azienda o si possiede partita Iva, permette diverse e vantaggiose agevolazioni fiscali.

Più tempo da dedicare a te

Con il noleggio a lungo termine devi preoccuparti solamente di guidare l’auto, fare rifornimento e non andare oltre il kilometraggio stabilito in fase di contratto, perché a tutto il resto ci pensa la società a cui ti sei affidato. Non dovrai più perdere tempo e pazienza per star dietro alle pratiche burocratiche della revisione o del pagamento del bollo e, soprattutto, non dovrai preoccuparti di meccanico, officine e riparazioni. Questo significa che avrai molto più tempo da dedicare a te stesso senza stress, pensieri o scadenze da rispettare.

Sicurezza in viaggio

Ovviamente usufruirai sempre di auto nuove o come nuove, scrupolosamente controllate e revisionate in ogni dettaglio. La sicurezza è un fattore molto importante e rientra tra i vantaggi più importanti di cui tener conto. Difatti tutte le auto tendono ad invecchiare nel tempo e, quindi, possono diventare meno sicure in strada.

Con il noleggio a lungo termine ottieni auto affidabili e controllate rigidamente dalle società che si assicureranno che tutto funzioni regolarmente prima di affidarle ai propri clienti. Questo è valido sia per le auto nuove che per quelle usate che, prima di essere consegnate al cliente, vengono sottoposte a controlli, manutenzioni e sanificazioni.

I contratti di noleggio a lungo termine possono, inoltre, prevedere l’assistenza stradale e la possibilità di ricevere l’auto di cortesia qualora dovessi avere problemi con guasti e malfunzionamenti.

Personalizzazione della scelta

Infine tra i vantaggi del noleggio a lungo termine c’è sicuramente l’alto livello di personalizzazione a cui puoi accedere, sia in termini di scelta del veicolo che di compilazione del contratto. Per esempio puoi optare per formule a rata iniziale zero oppure scegliere di versare un anticipo iniziale, che non funge da deposito ma verrà detratto dal canone mensile, che quindi sarà più basso. Inoltre puoi scegliere tra veicoli di ogni tipo, personalizzando il noleggio in base ai servizi di assistenza extra e agli optional che vorrai avere sulla tua prossima auto.