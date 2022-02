Quali sono i giochi più divertenti dei casino?

Nell’ultimo periodo fatto di quarantene, isolamenti e scarsa frequentazione sociale, sono cresciuti tantissimo i siti che si occupano di giochi online ed, in particolare, le piattaforme dei casino online.

Questi sono preferiti spesso perché è possibile mantenere una certa riservatezza sul proprio account da remoto e, non di meno, presentano una vastissima scelta di giochi tra cui poter scegliere a differenza di quanto avviene in una tradizionale sala da gioco.

Inoltre, ci sono moltissime piattaforme che danno ai propri utenti dei bonus per casinò senza deposito immediato i quali consentono di poter giocare senza dover necessariamente effettuare subito un deposito in denaro. Questo permette ai neofiti del gioco online di poter prendere dimestichezza con le varie proposte del sito prima di iniziare a puntare i propri soldi. E questa è senza dubbio una possibilità vantaggiosa dal momento che negli anni sono nati tantissimi nuovi giochi e le offerte sul mercato sono davvero molte.

Ecco perché qui di seguito cercheremo di elencare quelli che sono secondo noi i giochi più divertenti che si possono trovare all’interno di una piattaforma di giochi online.

Blackjack

Il Blackjack è senza dubbio uno dei giochi da casinò più conosciuti e popolari e, proprio per questo motivo, non bisogna stupirsi del fatto che si tratti di uno dei giochi più apprezzati dagli utenti dei casino online dal momento che le regole sono molto semplici da imparare ed il gioco è estremamente divertente. Inoltre, begli ultimi anni è cresciuta sempre di più la moda dei giochi live ed il Blackjack è senza dubbio uno dei giochi più apprezzati in questa forma con veri dealer che si collegano online per distribuire le carte. Si tratta senza dubbio di uno dei giochi più popolari anche grazie alle numerose scene di film che lo vedono come protagonista.

Poker

Un altro dei giochi da casino che ha avuto fama grazie ai film è ovviamente il poker. Tantissime sono i film che presentano questo gioco di carte, alcune anche davvero iconiche.

Online si possono trovare siti interamente dedicati esclusivamente a questo gioco, mentre altre piattaforme online lo ospitano come uno dei numerosi giochi da casino. In entrambe queste tipologie di piattaforme si possono trovare tornei h24, 7 giorni su 7 e si avrà sempre un tavolo a cui potersi sedere e prendere parte al gioco. Anche per quanto riguarda il poker online, negli ultimi anni sono nate delle piattaforme in grado di ospitare il gioco live e, anche grazie a questa innovazione, questo gioco è senza dubbio uno dei più divertenti a cui poter prendere parte.

Slot

Le Slot sono considerate da molti i giochi da casino per antonomasia, sia per quanto riguarda i casino tradizionali che quelli online. Ne esistono di tantissime tipologie e, soprattutto nel mondo online, si ha davvero un’immensa gamma di giochi tra cui poter scegliere. Si tratta dei giochi forse più apprezzati e giocati dal momento che non c’è bisogno di mettere in atto alcuna particolare abilità e non ci sono troppe regole da dover seguire: questi giochi si basano principalmente sulla fortuna. Inoltre, non c’è neppure bisogno di scommettere grosse somme di denaro e con pochi centesimi si possono far girare i rulli e tentare la fortuna.

Roulette

Anche nel gioco della Roulette non è richiesta alcuna abilità speciale o particolare conoscenza. Lo scopo del gioco è quello di prevedere dove si fermerà la pallina una volta che viene girata la ruota della roulette. Esistono diverse tipologie di puntate da poter effettuare che possono essere più o meno rischiose che permettono vincite a loro proporzionate.

Dadi

Anche il gioco dei dadi è molto apprezzato e richiesto ed è considerato uno dei principali giochi senza tempo dal momento che questo particolare gioco era già conosciuto ai tempi degli antichi Romani. Come nel caso dei due giochi precedenti, probabilmente questo è particolarmente apprezzato perché non vi sono richieste particolari abilità o conoscenze. Semplicemente si lanciano due dadi sperando di fare almeno 7 sommando i valori delle due facce superiori dei due dadi.