Monteforte Irpino, il sindaco Giordano presenta la nuova segretaria comunale

“L’Amministrazione comunale di Monteforte Irpino ha deciso di puntare sulla dott.ssa Simona Accomando come nuovo segretario comunale, perché la reputa una professionista di grande serietà, competenza e dedizione, qualità indispensabili per cogliere le opportunità offerte dal PNRR”, così il sindaco Costantino Giordano ha presentato questa mattina il nuovo dirigente di Palazzo Loffredo.

“Voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento al dott. Eugenio Moschella per l’ottimo lavoro svolto in questi anni – continua il sindaco – ho sentito tanti pettegolezzi su questo avvicendamento, la verità è solo una: la volontà di tutta l’Amministrazione di voler dare un differente riassetto alla macchina comunale. Lo scopo è solo quello di lavorare per migliorare il paese, farlo crescere e sfruttare i finanziamenti che arriveranno e che sapremo cogliere grazie anche a un eccellente Ufficio tecnico, guidato dall’architetto Franco Archidiacono.

“Non conosco il Sindaco perfetto, ma sicuramente Costantino Giordano, è uno dei pochissimi esempi di primo cittadino così disponibile e in sintonia con i propri cittadini – ha esordito il neo segretario Accomando – la nostra priorità sarà quella di fare sintesi tra gli uffici comunali, puntando a una maggiore osmosi tra i vari momenti che caratterizzano la struttura. Ciò perché il nostro ente dovrà essere non solo funzionale ma anche funzionante, puntando sulla dinamicità della macchina comunale. Spero di poter diventare l’alter ego del sindaco, supportandolo sia da un punto di vista amministrativo che organizzativo – conclude – le difficoltà non mancano, su tutte la carenza di organico, ma ho trovato un’amministrazione giovane e partecipativa, pronta a lavorare in piena trasparenza”.