Quando si acquista qualcosa, e in particolare i grandi elettrodomestici, molti cercano di risparmiare denaro, perché anche uno sconto minimo che fa la differenza su un grosso importo.

Dopo aver condotto diversi piccoli studi su diversi siti, abbiamo preparato una guida per aiutarti a capire qual’è il periodo migliore per acquistare grandi elettrodomestici.

Come trovare i prezzi più bassi

Grazie a Internet è conveniente confrontare il costo di beni e servizi. Alcuni siti offrono questa opzione nel negozio online, altri ti aiutano a confrontare gli elettrodomestici di diversi venditori. Ora non è redditizio per i negozi fare grandi ricarichi, è molto più importante per loro mantenere la competitività e la fedeltà dei clienti. Pertanto, prima di acquistare un grande elettrodomestico confronta sempre le opzioni di configurazione, i prezzi e le recensioni su più siti, monitora le variazioni di prezzo in un periodo di tempo da un mese a sei mesi se l’acquisto non è urgente. Il siti come Casaetech.it ricevono informazioni direttamente dai negozi, grazie ad un sito del genere riceverai più rapidamente tutte le informazioni necessarie a capire quando effettuare l’acquisto. I siti di recensioni pubblicano spesso codici promozionali, lo sconto dipende dal prodotto, dalla marca, dalla stagione ma tali siti monitorano e aggiornano tutto.

Quando acquistare condizionatori e riscaldatori

La domanda crea offerta e, quando la domanda è alta, produttori e fornitori possono permettersi un prezzo eccessivo, soprattutto quando un prodotto diventa un disperato bisogno.

Questa semplice regola spiega l’aumento dei prezzi delle attrezzature stagionali. Nella calura estiva, è probabile che i proprietari di appartamenti pensino all’aria condizionata, perché in inverno non vogliono spendere una grande somma per una cosa che d’inverno non si usa. Lo stesso vale per i riscaldatori domestici: vengono acquistati normalmente a settembre, quando la stagione invernale è alle porte e si prolunga fino ad aprile quando le temperature esterne si scendono. Certo è consigliabile sempre anticipare questo acquisto perché negli ultimi anni le condizioni climatiche sono sempre incerte.

Quando acquistare i televisori

Se vuoi comprare una TV, l’autunno e l’inizio dell’inverno non sono il momento giusto per questo. Le persone trascorrono meno tempo per strada, in gite e passeggiate, preferendo sempre più spesso la famiglia tranquilla e le serate amichevoli guardando film, quindi le ordinazioni per la vendita di televisori sono in crescita e automaticamente lo sarà anche il loro prezzo. Sarà più redditizio affrontare la spesa tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate.

Quando acquistare lavatrici e frigoriferi

I grandi elettrodomestici vengono spesso acquistati in un nuovo appartamento o per sostituire quelli vecchi. Di norma, la domanda cresce a maggio con l’inizio della stagione estiva. I frigoriferi vengono spesso acquistati in estate, quando i modelli più vecchi non sono in grado di garantire un buon refrigeramento e le persone hanno ancora bisogno di conservare il cibo e bramano bevande fredde più spesso. Il frigorifero è costretto a lavorare al massimo, il che porta a frequenti guasti. Inoltre, con il caldo, cresce la domanda di congelatori, anche per uso commerciale. Anche le lavatrici vengono cambiate stagionalmente e a causa di guasti che si verificano più spesso durante il periodo di utilizzo attivo – in estate. Poi i capi vanno lavati più spesso o caricare la macchina per più cicli con la biancheria portata dalle vacanze. Inoltre, d’estate si organizza spesso il lavaggio di coperte, tappeti e copriletti.

Come non perdere gli sconti

I grandi negozi al dettaglio rimangono con attrezzature danneggiate e obsolete. Molto spesso si tratta di TV, microonde, mixer e laptop che erano esposti in sala. Gli acquirenti li testano ogni giorno quindi alcuni hanno graffi, le maniglie rovinate, i bordi scheggiati. Allo stesso tempo il prodotto è in buone condizioni generali e può essere acquistato anche se ha piccoli segni di usura. Tali modelli sono inoltre venduti con grandi sconti e alcune catene aprono discount separati i cui prezzi sono da quattro a cinque volte inferiori al costo degli stessi modelli nelle sale principali. La risposta alla domanda “Qual è il periodo migliore per acquistare grandi elettrodomestici?” dipenderà dalla strategia di marketing dell’azienda. Alcune danno addirittura la possibilità da sapere quando metteranno in vendita il prossimo lotto di materiale d’esposizione. In un negozio dove non ci sono sconti i venditori spesso si incontrano a metà strada e indicano come puoi ordinare o in quale negozio della rete acquistare i prodotti più economici.

Se stiamo parlando di acquistare grandi elettrodomestici su Internet qui è necessario tenere traccia di un determinato prodotto, poiché i negozi online molto spesso presentano offerte speciali per i prodotti che si esauriscono. Un’altra opzione è la vendita a lampo: il prodotto viene offerto in sconto solo per un certo numero di ore. In questo caso, puoi provare a impostare una notifica dal negozio online in caso di saldi per avere l’opportunita di acquistare in tempo il prodotto di cui hai bisogno.

Conclusioni

I grandi elettrodomestici sono generalmente più costosi degli elettrodomestici più piccoli, quindi è molto importante tenere d’occhio i vari sconti sui siti Web e nei negozi. Iscriviti ai negozi online per ricevere newsletter sugli sconti e offerte a lampo, nei negozi regolari chiedi informazioni sui prodotti scontati e sui periodi in cui possono offrire uno sconto su un determinato prodotto. Assicurati di determinare correttamente il modello prima di acquistare, studiandone le caratteristiche studiando i prodotti attraverso i siti di recensioni.

Ci auguriamo che con queste piccole informazioni sarete in grado di acquistare in modo sicuro ma anche molto più conveniente.