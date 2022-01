5 profumi che ogni donna dovrebbe provare almeno una volta

Tra gli accessori più apprezzati dalle donne di tutto il mondo rientra sena dubbio il profumo, capace di attrarre e di sedurre al pari di un vestito. Quello che infatti molti non sanno è che scegliamo il nostro partner principalmente all’olfatto, che gioca un ruolo davvero fondamentale nella scelta. Attualmente è possibile scegliere moltissime fragranze, da scegliere correttamente in quanto grazie a queste è possibile distinguersi ed evocare nelle persone a noi vicine emozioni e sentimenti.

Per le donne di personalità

Nonostante sia maggiormente conosciuta per l’abbagliamento, i profumi Yves Saint Laurent sono ormai tra i prodotti più amati in tutto il mondo. Tra questi spicca Libre Intense Yves Saint Laurent, un’essenza forte, quasi aggressiva e perfetto per le donne selvagge e istintive. Profumo dal carattere intenso ma allo stesso tempo sensuale e molto femminile, Libre Intense è caratterizzato da un aroma floreale e fresco, dovuto alla presenza di estratti di bergamotto, mandarino e lavanda.

Una fragranza moderna

Introdotta in commercio solo nel 2013, ma in breve tempo diventata iconica è la fragranza Sì di Giorgio Armani, una vera e propria dichiarazione di sensualità e di eleganza creata appositamente per rendere omaggio al genere femminile. Profumo moderno, che con poche gocce riesce a catturare l’audacia, la bellezza e anche la fragilità delle donne di oggi, Sì è disponibile in più versione, tutte accomunate però dalla forte freschezza e dal sentore floreale, caratteristiche che rendono l’essenza ideale sia per una giornata di lavoro sia per un appuntamento galante.

Come un angelo

Chi non ha mai sognato di essere uno degli angeli di Victoria’s Secret? La fragranza Bombshell, sviluppata dal marchio statunitense nel 2010, è divenuto in poco più di un decennio l’essenza più apprezzata d’America. Il profumo, particolarmente esotico, è caratterizzato dalla presenza di note agrumate e frutto della passione brasiliano, perfettamente mixate alla delicatezza dell’orchidea vaniglia del Madagascar, elementi in grado di rendere ogni donna ancor più attraente.

Essenza ribelle ed eccentrica

Già dalla forma del flacone, del tutto simile a una scarpa con tacco 12, è possibile comprendere lo spirito e la personalità del profumo Good Girl Sûpreme di Carolina Herrera. Essenza di cui la super modella Karlie kloss è testimonial, Good Girl Sûpreme rispecchia perfettamente il suo carattere arrogante e spregiudicato nella composizione, che combina gelsomino egiziano a bacche succose generando un mix più che mai afrodisiaco, ma anche dolce e inebriante.

La classe non è acqua

Come ultimo profumo proposto viene suggerito Absolu de Parfum di Chloè, essenza che rispecchia la classe e l’eleganza tipica della maison parigina. Absolu de Parfum è sinonimo di leggerezza, libertà e femminilità, caratteristiche dovute proprio all’intensità della fragranza, di cui la Rosa Damascena e la Rosa Centifolia di Grasse sono le assolute protagoniste. Sullo sfondo, le note alla vaniglia donano rotondità e il Patchouli bilancia ogni elemento aggiungendo la giusta dose di carattere. Degno di nota è anche il flacone, moderno e con una piccola placca dorata.