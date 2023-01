Quadrelle, festa del Maio: controlli straordinari del territorio da parte del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate.

La caratteristica “Festa del Maio”, come ogni anno, ha attirato numerose

persone anche da comuni e province limitrofe. Nel corso dei controlli, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità, i carabinieri della stazione di Baiano hanno sorpreso un 50enne di Mugnano del Cardinale intento a far esplodere artifizi pirotecnici, mediante l’utilizzo di un mortaio in ferro autocostruito.

In considerazione dell’evidente pericolosità, i carabinieri hanno proceduto al sequestro del materiale esplosivo.

Si tratta di ordigni artigianali (materiale esplosivo non categorizzato), la cui elevata pericolosità è stata anche confermata dai Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Napoli.

Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per porto e detenzione di materiale esplodente nonché accensioni ed esplosioni pericolose. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per stabilire la provenienza di tale materiale esplosivo.