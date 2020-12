Avellino In Evidenza Primo Piano Pupo: “Ho guadagnato i primi soldi come cantante grazie al signor Perrotta di Avellino, vorrei incontrare i suoi familiari per ringraziarli”/VIDEO 10 Dicembre 2020

Il racconto del cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, oggi anche opinionista del Grande Fratello vip, che rivela un aneddoto dei suoi esordi come artista. “La mia prima 10.000 lire me la fece guadagnare il signor Perrotta di Avellino, che aveva possedimenti in Toscana, e mi fece cantare a una battitura del grano le canzoni di Celentano, in una fattoria in provincia di Arezzo. Lancio un appello a tutti quelli che conoscono la famiglia Perrotta affinchè possa incontrarli dopo tanti anni per ringraziarli, gli sarò grato per tutta la vita”.

Chiunque abbia notizie può scrivere a redazione@Irpinianews.it o chiamare il numero 347 6430068.

Inoltre Pupo, ai microfoni di Enzo Costanza in un’intervista esclusiva a Irpinia news di qualche mese fa, racconta che il suo medico di famiglia è di Montemarano .

Per questi motivi è molto legato all’Irpinia. Poi rivela anche un altro aneddoto su Cristiano Malgioglio , che in questi giorni è entrato come concorrente nella casa del GF.