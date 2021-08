Attualità Pubblicità a costo zero? Arrivano le shopper personalizzate! 26 Agosto 2021

Dopo le tanto agognate vacanze estive è tempo di ripartire. L’autunno è alle porte, quindi bisogna rivedere le proprie strategie di marketing per farsi strada in un mercato sempre più saturo e concorrenziale. È il momento di tirar fuori delle idee innovative ed in grado di toccare le giuste corde emotive del cliente. Tutto questo senza fare spese folli, poiché in periodo di post-pandemia il risparmio è la parola d’ordine.

Un’impresa impossibile? Tutt’altro! Spesso la soluzione è più semplice di quella che sembra e ce l’abbiamo davanti agli occhi. Molti negozianti fanno investimenti importanti, ma non sempre si muovono nella direzione giusta.

Modalità di pubblicità come la cartellonistica ed il volantinaggio magari portano anche buoni risultati, ma richiedono comunque un investimento importante. Esiste invece un’alternativa molto più economica ed efficiente: le shopper personalizzate.

Boom delle shopper personalizzate ad Avellino: perché piacciono così tanto?

Sempre più negozianti ad Avellino stanno scoprendo le enormi potenzialità delle shopper personalizzate. In fondo le buste vengono utilizzate praticamente ogni giorno da tutti: negozi di abbigliamento, di elettronica, di cartolibreria, di articoli sportivi ecc.

Piuttosto che consegnare ai clienti buste anonime di plastica, che non aggiungono alcun valore e che per di più inquinano, perché non utilizzare shopper personalizzate? Si tratta appunto di buste realizzate in differenti materiali a seconda dell’articolo da portare.

Inoltre possono essere personalizzate con i loghi ed i colori del brand. Ogni cliente, passeggiando per piazza della Dogana, piazza Duomo, piazza XXIII novembre o in qualsiasi altro quartiere della città si trasforma in una pubblicità itinerante che promuove un marchio a costo zero.

Si tratta di buste estremamente resistenti e versatili, quindi possono essere usate nelle attività quotidiane come lo shopping, la spesa o addirittura le uscite con gli amici.

Quali sono i materiali più gettonati?

Questi strumenti si sono diffusi rapidamente, tant’è che sono disponibili in materiali differenti a seconda delle necessità.

La carta sealing è tra le più economiche, ma è più indicata per oggetti non particolarmente pesanti. Più robusta la carta kraft, che abbina resistenza e praticità. Per chi ha a cuore l’ambiente circostante ci sono le buste in carta riciclata che assicurano un impatto ambientale molto limitato.

Tale aspetto non è assolutamente da sottovalutare, soprattutto in questo periodo storico in cui la difesa dell’ambiente è uno dei temi più caldi dell’agenda politica internazionale e quindi sotto i riflettori dell’opinione pubblica.

La carta goffrata è caratterizzata da elementi decorativi a rilievo, perfetta per chi vuole dare un tocco estetico gradevole ed originale. Ultimamente vanno molto di moda le shopper in TNT che hanno nella versatilità e nella resistenza le loro principali caratteristiche. Spesso vengono regalate alle fiere o come gadget a clienti e fornitori e possono essere usate in qualsiasi circostanza.

Gli accessori? Non sono un dettaglio!

La personalizzazione delle shopper non si limita all’aspetto estetico, ma anche al design ed in particolare agli accessori. Il più importante in una borsa è il manico che deve essere ergonomico, pratico e bello esteticamente.

Per i prodotti leggeri la scelta migliore è il manico a piattina in carta. Il manico ritorno in carta è invece più resistente ed è indicato per qualsiasi tipo di attività. Tra le soluzioni più eleganti c’è il manico a cordino o a fettuccia in tessuto, che costa un po’ di più ma conferisce alla busta un aspetto molto chic e raffinato. Particolarmente consigliato per gioiellerie, negozi di ottica e boutique di alta moda.

Slogan, saldi e tanto altro!

Oltre ai loghi ed ai colori del brand, ci sono tanti altri modi per personalizzare le shopper. Ad esempio si possono inserire slogan accattivanti e capaci di toccare le giuste corde emotive del cliente, oppure promozioni e sconti limitati nel tempo, magari nel periodo natalizio o durante i saldi.