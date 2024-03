La Pubblica Assistenza Montemiletto inaugura la nuova sede

“Un grande gesto va sottolineato con un’importante giornata”. Partendo da questo presupposto la Pubblica Assistenza Montemiletto organizza per domenica 17 marzo una giornata dedicata al Volontariato con un convegno e l’inaugurazione della nuova sede nella centrale Piazza IV Novembre, nei pressi del maestoso Castello della Leonessa.

La Pubblica Assistenza “Italo Capobianco” ha, infatti, ricevuto in donazione il fabbricato che ospita la nuova sede, dalla compianta Maria Gaetana Colella, una signora che ha, evidentemente, ricevuto tanto dai volontari durante la sua malattia da voler poi dimostrare la propria riconoscenza in maniera così concreta e tangibile.

Dunque la Pubblica Assistenza e tutta la comunità di Montemiletto vogliono esprimere la propria gratitudine e rendere merito alla signora Colella attraverso questa giornata di aggregazione a cui parteciperà il marito, il Giudice Florindo Minichiello ed altri importanti ospiti tra i quali il Deputato Michele Gubitosa, il Manager dell’Asl Av, Mario Ferrante, ed il Presidente ANPAS Nazionale, Niccolò Mancini, per la prima volta in Campania.

Tema del Convegno che si terrà alle ore 10:00 nella Sala “Impero”, proprio di fronte al Municipio, “Le sfide del Volontario di Pubblica Assistenza nel territorio della Provincia di Avellino: Pubblica Assistenza “Italo Capobianco” a 30 anni dalla fondazione”.

Dopo i saluti di Massimiliano Minichiello, Sindaco di Montemiletto, di Raffaele Amore, CSV Irpinia Sannio e di Violante Prospero, Presidente ANPAS Campania, relazioneranno Italo Petrillo, Presidente P.A. “Italo Capobianco”, Rosaria Bruno, Direttore 118 AV, Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore generale ASL AV, Niccolò Mancini, Presidente ANPAS Nazionale.

Concluderanno l’Onorevole Michele Gubitosa ed il Giudice Florindo Minichiello.

Modererà la Giornalista Monica De Benedetto che coinvolgerà nel dibattito anche due giovani volontarie, Francesca Sauchelli e Iolanda Ciarla, quale testimonianza diretta della “passione volontariato”.

A seguire, quindi intorno alle 12:00, ci sarà l’inaugurazione con taglio del nastro e benedizione.

«Sono onorato della donazione ricevuta dalla Signora Maria Gaetana Colella e della presenza, in questa giornata celebrativa, del Giudice Florindo Minichiello – afferma Italo Petrillo, Presidente della Pubblica Assistenza di Montemiletto – Questa sede è un traguardo importante per la Pubblica Assistenza, per ANPAS, per la comunità; un traguardo dal valore inestimabile poiché carico di significato.

Noi alla luce di questo atto di fiducia e di stima cercheremo di dare una spinta ancora più forte alla nostra azione e di portare ancora più alti i valori che ci motivano».