A Montella si gioca il Campionato Italiano Squadre serie C

L’Irpinia continua a sorprendere! Lo strepitoso successo dell’anno scorso che ha portato, dopo 14 anni, in serie C del Campionato Italiano a Squadre l’associazione Montella Scacchi, ha infervorato gli atleti, tanto da inaugurare alla grande il nuovo anno sportivo: il giovane Piero Caputo ha ottenuto già il 2^ posto nella Classifica finale del CIA – campionato italiano assoluto – fase interprovinciale di Avellino e Benevento.

A partire da questo pomeriggio e fino a domenica 17 marzo, a Montella, si giocherà il Campionato Italiano Squadre – serie C, dove saranno protagoniste le sei squadre della Campania per contendersi la promozione alla serie B.

Per la squadra irpina giocheranno il maestro internazionale Vuelban e i giovani Caputo, Sibilia e Zarrilli. Tra i convocati anche Marchitto, Calzerano e Picariello.

Irrefrenabile l’entusiasmo del presidente Sica: «Poter svolgere il campionato di Serie C a Montella è un grande orgoglio per la nostra comunità, e siamo felici come organizzazione di aver avuto questa opportunità».

Il responsabile delle attività giovanili, Picariello, aggiunge: «La nostra associazione punta soprattutto alla crescita dei giovani. La squadra montellese sarà la più giovane di tutte le squadre partecipanti!»

Entusiasmo e soddisfazione per i risultati raggiunti, premio naturale all’impegno e alla costanza di organizzatori, responsabili, atleti, simpatizzanti, che hanno avuto il coraggio di credere e procedere, puntando in alto.

Gli appassionati possono seguire la squadra irpina collegandosi al link https://www.IrpiniaScacchi.it