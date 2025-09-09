“ProVocazione”: dal Duomo una festa di comunità per la vocazione di Alessandro

In un tempo segnato da incertezze e grandi cambiamenti, scegliere di diventare sacerdote è molto più che un atto religioso: è una scelta coraggiosa, quasi rivoluzionaria. È proprio questo il cuore della manifestazione “Provocazione”, in programma domenica 14 settembre, un evento pensato per celebrare il sacerdozio di Alessandro e invitare tutta la comunità a riflettere su valori autentici e sull’importanza della vocazione nella società di oggi.

L’iniziativa vuole essere un messaggio forte: la fede non è solo qualcosa di personale, ma può diventare una spinta al rinnovamento, un’occasione per guardare al futuro con occhi nuovi e con maggiore speranza.

In preparazione all’evento, Don Pasquale Iannuzzo incontrerà la stampa mercoledì 10 settembre alle ore 18.00, presso la chiesa cattedrale, per presentare alla stampa il significato profondo dell’iniziativa. Durante l’incontro, verranno spiegati i contenuti della manifestazione e il messaggio che si vuole trasmettere alla città.

“Provocazione” sarà quindi più di una semplice celebrazione: sarà un momento di condivisione, di riflessione e di festa per tutta la comunità. Un’occasione per riscoprire il valore della vocazione come segno dei tempi e per lasciarsi provocare da una scelta che, oggi più che mai, parla di coraggio, fede e futuro.