Montefusco crocevia di culture: sei artisti per la V edizione di “Irpinia Terra di Mezzo”

MONTEFUSCO – Prosegue il cammino culturale della rassegna “Irpinia Terra di Mezzo”, giunta alla sua quinta edizione, con un appuntamento musicale di grande rilievo internazionale realizzato in collaborazione con il Festival Sete Sóis Sete Luas.

L’evento si terrà sabato 13 settembre 2025, alle ore 21:00, presso la suggestiva Chiesa di San Francesco d’Assisi di Montefusco (AV), in via Seggio. L’ingresso è gratuito.

Protagonisti della serata saranno sei artisti provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo: José Barros (Portogallo), Pierre Ayral (Francia), Ziad Trabelsi (Tunisia), Xanthoula Dakovanou (Grecia), Lucio Vieirà (Capo Verde), Fiorenza Calogero (Italia).

Un ensemble straordinario che darà vita a un viaggio musicale unico, capace di intrecciare suoni, lingue e identità diverse in una sola voce. Il progetto nasce dall’incontro avvenuto il 27 giugno 2025, quando i sei artisti si sono riuniti per la prima volta per dare vita a una fusione musicale senza precedenti. Le radici culturali di ciascuno si sono intrecciate in un tessuto sonoro condiviso, che parla di pace, dialogo, ascolto e convivenza.

Il concerto non rappresenta soltanto una proposta artistica di alto livello, ma anche un’occasione di riflessione sull’importanza dell’incontro tra culture.