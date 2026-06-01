Provinciali, la Lega riunisce gli amministratori: mercoledì incontro ad Ariano

Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, d’intesa con i sindaci e i consiglieri comunali della provincia di Avellino che aderiscono al partito, ritiene “non più accettabile assistere allo stillicidio politico e all’asta delle candidature messa in campo dal centrosinistra e dai candidati alla Presidenza della Provincia in vista delle elezioni del prossimo 6 giugno”.

“La Lega, dichiara, forte della propria rappresentanza amministrativa sui territori, intende affrontare questo importante appuntamento elettorale con serietà, responsabilità e una visione chiara delle priorità per il futuro dell’Irpinia, lontano da logiche di mera spartizione e da tatticismi politici che nulla hanno a che vedere con gli interessi delle comunità locali”.

Per questo motivo, mercoledì 3 giugno alle ore 18.00, ad Ariano Irpino, si terrà una riunione del partito con i sindaci, gli amministratori e i consiglieri comunali della provincia per assumere le determinazioni più opportune in vista della consultazione elettorale. Al centro del confronto vi saranno le esigenze dei territori e la necessità di rilanciare il ruolo della Provincia attraverso un dialogo istituzionale concreto e costruttivo sui temi strategici dello sviluppo: infrastrutture, collegamenti e mobilità, edilizia scolastica e servizi ai cittadini.

“La provincia di Avellino merita una guida capace di garantire ascolto, programmazione e risultati, conclude Barone, mettendo al primo posto le esigenze delle comunità locali e non gli equilibri interni ai partiti. Su questi temi la Lega continuerà a dare il proprio contributo con spirito di responsabilità e nell’esclusivo interesse dell’Irpinia”.