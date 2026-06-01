2 giugno, ANACOMI presenzierà alla cerimonia dell’alzabandiera

Il prossimo 2 giugno ricorre l’80 anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana.

Per l’occasione presso il monumento ai caduti di Piazza Matteotti in Avellino, si svolgerà la solenne cerimonia dell’alzabandiera, gli onori ai caduti e la deposizione della corona.

La presenza dell’associazione ANACOMI rappresenta “un segno tangibile di memoria, rispetto e continuità dei valori alla base della nostra repubblica e della nostra costituzione”.