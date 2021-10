Provinciali, il candidato del Pd è il sindaco di Montella

Alfredo Picariello – Un summit a Napoli pochi giorni fa, al quale ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, ha sancito la linea ufficiale del Partito Democratico irpino per la presidenza della Provincia di Avellino. In vista del rinnovo del parlamentino di piazza Libertà, in programma il 18 dicembre, Maurizio Petracca ha deciso di calare il suo “asso”, ovvero il sindaco di Montella Rizieri Buonopane. Sarà lui il candidato del Pd alla carica apicale dell’ente. Il nome di Buonopane ha riscontrato ampio consenso ma, soprattutto, il placet di Bonavitacola e, dunque, del governatore Vincenzo De Luca.

Buonopane se la dovrà vedere con il candidato dell’altro consigliere regionale irpino, Vincenzo Alaia, l’attuale vicepresidente dell’amministrazione provinciale di Avellino, Fausto Picone, sindaco di Candida. Il 18 dicembre, dunque, ci sarà il derby “fratricida” tra i candidati dei due consiglieri regionali irpini più vicini a De Luca. Una sfida importante non solo per il futuro di Palazzo Caracciolo, ma anche per quello politico di Petracca ed Alaia. Ovviamente, al momento, non si sa ancora se ci siano o meno altri candidati alla Presidenza della Provincia.