Provinciali, D’Agostino: “Risultato straordinario, non si ferma la crescita di Forza Italia”

“Il risultato ottenuto dalla lista Hirpinia alle elezioni per il Consiglio Provinciale di Avellino è un segnale politico chiaro e incoraggiante. L’elezione di tre esponenti di Forza Italia, Mauro Piccolo, Marino Sarno e Mimmo Landi, conferma che quando si lavora con serietà, mettendo al centro i territori, gli amministratori chiamati al voto sanno riconoscere l’impegno e lo premiano. Questo voto si inserisce in una traiettoria di crescita che la nuova segreteria provinciale ha costruito con metodo, passo dopo passo. Siamo partiti dalle elezioni europee del giugno 2024, quando Forza Italia ha dimostrato una vitalità inattesa in Irpinia, per arrivare alle regionali di novembre con un risultato straordinario: il partito ha triplicato i propri voti rispetto al 2020, confermando Livio Petitto in Consiglio regionale. Una crescita che non è frutto del caso, ma di un lavoro preciso: la strutturazione del partito con organismi funzionanti, una dirigenza radicata nei comuni, il coinvolgimento dei giovani. Forza Italia deve essere sempre di più un punto di riferimento per gli amministratori locali della nostra provincia. Una forza politica che vive i problemi delle comunità, che le rappresenta nei livelli istituzionali, che costruisce proposte concrete. Il radicamento sul territorio non è uno slogan, ma la condizione indispensabile per essere credibili e per produrre risultati. Questo voto alle provinciali ci dice anche che la stagione del centrodestra unito e aperto alla società civile può davvero essere costruttiva. Un’occasione che intendiamo sfruttare appieno, nell’interesse dei cittadini e delle comunità che rappresentiamo. Ringrazio tutti i candidati e tutti gli amministratori che hanno scelto di sostenere la lista Hirpinia. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti. Il nostro impegno da oggi è ancora più intenso: continuare a costruire, comune per comune, quella rete politica e amministrativa che deve essere sempre di più la spina dorsale di Forza Italia in Irpinia.” Così in una nota Angelo Antonio D’Agostino, Segretario Provinciale di Forza Italia Avellino.