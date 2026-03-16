Agguato di Viale Italia, la Procura ottiene il giudizio immediato per i due presunti autori

AVELLINO- La Procura di Avellino ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio il processo con rito immediato per i due presunti autori dell’agguato di Viale Italia, attualmente detenuti in carcere. Si tratta di Vittorio Casanova, 22 anni, avellinese e Angelo Marrone, 19 anni, di Altavilla Irpina, entrambi difesi dal penalista Gaetano Aufiero e accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo, entrambi destinatari di un decreto di fermo della Procura e della misura disposta dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, che aveva emesso nei loro confronti la misura cautelare in carcere per tentato omicidio . A firmare la richiesta di giudizio immediato il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini, il pm Fabio Massimo Del Mauro. Per i due, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio aveva escluso l’aggravante della premeditazione. Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, agli ordini del vicequestore Ennio Ingenito, coordinati dalla Procura. In particolare alcuni dettagli emersi dalla visione delle immagini della videosorveglianza e le testimonianze raccolte nelle ore successive al raid. A partire da dettagli degli abiti e delle scarpe dei presunti autori. Il processo sarà definito con il rito abbreviato, come chiesto dalla difesa dei due imputati. L’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino Pasquale Cerrone sarà celebrata il prossimo due aprile.