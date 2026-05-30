Provincia, Piantedosi “bacchetta” il centrodestra: scelta di vivere nelle retrovie

“Ho chiamato il sindaco e confermo pubblicamente la disponibilità e il doveroso sostegno alla città di Avellino da parte del Ministero dell’Interno e dell’intero Governo”. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato di aver telefonato per gli auguri al neo sindaco di Avellino Nello Pizza e sul centrodestra ha ribadito che: ” semplicemente il centrodestra irpino ha scelto di non partecipare, non giocare questa partita ed inevitabilmente i vincitori e i giocatori sono stati altri. I fatti diranno col tempo se e’ stato giusto così “. Il titolare del Viminale ha glissato invece sulle provinciali e sul sostegno annunciato dal centrodestra al candidato di Italia Viva Fausto Picone: “non padroneggio queste dinamiche-ha spiegato Piantedosi- c’è sempre questo marchio caratteristico del centrodestra irpino di scegliere di vivere nelle retrovie, personalmente non la ritengo una scelta giusta però la rimetto agli attori territoriali. Anche qui i fatti diranno se hanno ragione o meno”.