Provincia, Iorizzo nominato consigliere per i rapporti istituzionali con la Regione e con l’ASL Avellino

Con decreto ufficiale il Presidente della Provincia di Avellino, Fausto Picone, ha formalizzato la nomina del Sindaco di Villanova del Battista, Ernesto Iorizzo, quale Consigliere esterno delegato ai Rapporti con la Regione Campania e l’ASL di Avellino in materia di Medicina Territoriale. La designazione rientra nel quadro di una nuova architettura amministrativa basata sull’istituzione di una rete di cinque sindaci irpini scelti come collaboratori esterni a titolo gratuito, con l’obiettivo programmatico di avvicinare l’ente di area vasta alle singole comunità e valorizzare le competenze locali nella gestione di temi tecnico-politici di competenza sovracomunale. Il mandato conferito a Iorizzo si articolerà, in particolare, sulla costruzione di un canale di dialogo stabile, fattivo e diretto con l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania e con i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale, garantendo una rappresentanza autorevole delle esigenze assistenziali del territorio e promuovendo lo sviluppo strategico dei servizi sanitari di prossimità nelle aree interne dell’Irpinia.

“Accolgo questo nuovo incarico con grande soddisfazione, entusiasmo e con un

profondo senso di responsabilità istituzionale. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente Fausto Picone per la fiducia accordatami. Chi amministra i comuni dell’entroterra conosce perfettamente il valore vitale della medicina territoriale per il benessere dei cittadini e per il contrasto allo spopolamento. Tra gli obiettivi principali c’è quello di promuovere un maggiore attenzione verso i servizi sanitari di prossimità. Questo nuovo percorso sarà una risorsa in più per le nostre comunità: continuerò a svolgere con assoluta dedizione il mio ruolo di Sindaco, portando nelle sedi istituzionali la voce del nostro territorio e dell’intera Irpinia, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra cittadini, enti locali e sistema sanitario” ha dichiarato Ernesto Iorizzo.