Ambiente ed economia circolare, dialogo tra Comune e Legambiente su raccolta differenziata, ospedale, scuola e Fenestrelle

Un confronto operativo sui temi ambientali, sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sulle prospettive legate all’economia circolare. Si è svolto un incontro tra il vicesindaco Anna D’Aliasi, i consiglieri comunali M5S Antonio Aquino e Agostino De Rosa, alla presenza del dirigente del Settore Ambiente, Marotta, del presidente Antonio Di Gisi, il vicepresidente Antonio Dello Iaco di Legambiente e l’ambientalista Giovanni Varallo.

Al centro della discussione vi è stata innanzitutto la Consulta ambientale, quale strumento di partecipazione, proposta e confronto tra amministrazione comunale, associazioni e cittadini sulle principali tematiche legate alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità urbana.

Tra gli argomenti affrontati anche l’individuazione di un centro di raccolta temporaneo, nelle more della realizzazione di un centro di raccolta definitivo, ritenuto un passaggio utile per migliorare l’organizzazione del servizio e offrire alla cittadinanza un riferimento più funzionale per il corretto conferimento dei rifiuti.

Legambiente, nel corso dell’incontro, ha avanzato diverse proposte sul ciclo dei rifiuti e sull’economia circolare, evidenziando alcune criticità relative alla raccolta differenziata in contesti sensibili come le scuole e l’ospedale. Per gli istituti scolastici il Vicesindaco ha anticipato come il settore ambiente sia impegnato alla stesura di un progetto specifico di sensibilizzazione, rivolto agli studenti e alla comunità scolastica, con l’obiettivo di rafforzare la cultura del riciclo, della riduzione dei rifiuti e del corretto conferimento.

Più complessa, invece, la questione relativa all’ospedale, che richiede un confronto dedicato con i vertici dell’AORN, al fine di valutare soluzioni praticabili e coerenti con le esigenze organizzative e sanitarie della struttura.

Legambiente ha inoltre manifestato la propria disponibilità a partecipare alle attività propedeutiche messe in campo dal Comune per incentivare l’economia circolare, proponendo anche l’utilizzo, in occasione degli eventi pubblici, di packaging sostenibile e soluzioni plastic free. In tale direzione è emersa la possibilità di lavorare alla predisposizione di un regolamento ad hoc, capace di orientare manifestazioni, iniziative e attività cittadine verso modelli più sostenibili.

Nel corso dell’incontro è stato fatto anche un accenno al Fenestrelle, con l’intenzione di approfondire la conoscenza dei soggetti coinvolti e dello stato attuale della situazione, in vista di eventuali ulteriori interlocuzioni.

L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di proseguire il confronto in maniera costruttiva, rafforzando la collaborazione tra amministrazione comunale, uffici competenti e associazioni ambientaliste, nella prospettiva di rendere Avellino una città più attenta alla sostenibilità, alla qualità ambientale e alla partecipazione attiva dei cittadini.