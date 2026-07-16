Provincia, il presidente Picone firma il decreto per le deleghe al consigliere del PD Iovino

AVELLINO- Viabilità e infrastrutture Ambito OVEST, Edilizia Scolastica “Baianese e Vallo di Lauro” e Trasporti. Sono le deleghe che il presidente della Provincia Fausto Picone ha assegnato al consigliere provinciale del Partito Democratico Umberto Iovino. Il decreto firmato dal presidente della Provincia va a completare l’assegnazione delle deleghe ai componenti del Consiglio Provinciale. Iovino, consigliere comunale a Lauro e’ infatti uno dei componenti del gruppo del Partito Democratico che sostiene il presidente Fausto Picone. La delega segue a quella già assegnata al “collega” di gruppo e sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera e al sindaco di Volturara Marino Sarno. Picone va completando la definizione degli incarichi per il mandato assunto a giugno alla carica di presidente a Palazzo Caracciolo