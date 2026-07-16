Estate 2026, Anas riduce i cantieri in Campania: riapre la nuova canna della galleria Monte Pergola sul Raccordo di Avellino

Meno cantieri e maggiore fluidità della circolazione sulle strade campane in vista dell’esodo estivo. È questo l’obiettivo del Piano Estate Sicura 2026 varato da Anas, che ha previsto una significativa riduzione degli interventi in corso sulla rete infrastrutturale regionale per agevolare gli spostamenti di residenti e turisti nei mesi di maggiore traffico.

In Campania, Anas gestisce una rete stradale e autostradale di circa 1.500 chilometri e, in vista dell’aumento dei flussi veicolari, ha disposto il posticipo di alcuni lavori e la rimozione di numerose limitazioni alla circolazione.

Nel dettaglio, per il mese di agosto il numero dei cantieri attivi sarà ridotto di oltre il 50% rispetto a giugno, passando da 41 a 17 interventi presenti lungo la rete di competenza.

Tra le novità più rilevanti per gli automobilisti c’è la disponibilità della nuova canna della galleria Monte Pergola lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, un intervento destinato a migliorare la sicurezza e la gestione del traffico su una delle principali arterie di collegamento dell’Irpinia.

Sempre sul fronte della viabilità regionale, è stato inoltre rimosso il senso unico alternato sul ponte “Soranna”, lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, nel territorio di Ispani, in provincia di Salerno.

Per garantire una maggiore sicurezza durante il periodo di massimo afflusso turistico, Anas ha potenziato anche i presìdi del personale tecnico e su strada, oltre al monitoraggio della Sala Operativa Territoriale, coordinata dalla Sala Situazioni Nazionale, attiva per il controllo del traffico in tempo reale 24 ore su 24.

Particolare attenzione sarà dedicata alla SS517VAR “Bussentina”, dove ogni fine settimana, già dalla metà di giugno e fino alla fine di agosto, sarà garantita la presenza di personale in prossimità del cantiere sul viadotto “Santo Lia” a Caselle in Pittari, nel Salernitano.

Le maggiori concentrazioni di traffico sono previste sulle principali direttrici turistiche e di collegamento della regione: la tratta salernitana dell’autostrada A2 “del Mediterraneo”, le strade costiere SS163 “Amalfitana” e SS145 “Sorrentina”, la SS7 Quater “Domitiana”, la SS18 “Tirrena Inferiore”, la SS18VAR nel Cilento e la SS372 “Telesina” nel Beneventano.

Con la riduzione dei cantieri e il rafforzamento dei controlli, Anas punta a garantire un’estate più sicura e viaggi più scorrevoli lungo le principali arterie della Campania.