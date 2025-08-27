Dalla provincia al cuore del mondo: nasce “Un solo futuro: Pace”

Un piccolo set di provincia. Zero budget. Un’idea potente: dire NO alla violenza e SÌ alla pace. Così prende vita “Un solo futuro: Pace”, il nuovo spot sociale scritto e diretto da Modestino Di Nenna, regista da sempre impegnato in un cinema inclusivo e civile.

Girato interamente con la partecipazione gratuita di studenti e studentesse dell’Irpinia Film Academy, il video si fa portavoce di un messaggio universale, urgente e necessario: fermare la violenza, dentro le case, nelle strade e nel mondo.

Ogni giovane interprete ha pronunciato poche parole, simboliche ma decisive: un coro che invoca pace, rispetto e solidarietà. Accanto a loro anche due ragazzi con disabilità, protagonisti attivi e integrati: segno concreto di un’opera che mette al centro la dignità di ogni persona, senza differenze.

“Un solo futuro: Pace non è solo uno spot, ma un atto d’amore civile. È una marcia silenziosa che parte da una piccola accademia di provincia per arrivare ovunque, là dove la pace è ancora un sogno”, dichiara Modestino Di Nenna.

Il progetto, totalmente indipendente e autofinanziato, è disponibile gratuitamente per la diffusione su canali televisivi, social, istituzionali e scolastici, con l’obiettivo di amplificare una voce che parte dal basso ma parla al mondo intero.

Per visualizzare lo spot: https://youtu.be/YrDLyvgN4Vc