“Il barbiere di Siviglia” in scena alla Cava Teatrale di Venticano

L’Amministrazione Comunale di Venticano e l’Associazione ZENIT 2000 sono liete di comunicare che venerdì 29 agosto 2025 alle ore 21.15 sarà rappresentata in forma scenica l’opera di Gioacchino Rossini “Il barbiere di Siviglia”, opera buffa in due atti su libretto di Cesare Sterbini.

L’evento lirico per eccellenza torna per il quarto anno consecutivo nella splendida location della Cavea Teatrale di Venticano, da quest’anno attrezzata anche con sedute numerate, per una serata imperdibile.

Sul palco un Cast internazionale a cura di Zenit 2000 tra cui segnaliamo Roberto Jachini Virgili nel ruolo del Conte di Almaviva, Ettore Nova nel ruolo di Don Bartolo, Michela Rago nel ruolo di Rosina, Carlo Provenzano nel ruolo di Figaro, Nicola Ciancio nel ruolo di Don Basilio, Rossella Costa nel ruolo di Berta. In pedana l’Orchestra Filarmonica Campana, il Coro Lirico I CorTesi con la direzione del maestro Luciano Branno. I costumi sono a cura della Sartoria Shangrillà. La Regia e la video-scenografia sono a cura di Luigi Travaglio, Maestro Direttore e Concertatore Massimo Testa.

L’evento, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Campania, è in collaborazione con la Pro Loco Venticanese, l’OFC, Sistema MED, Castelli d’Irpinia, AIAM.