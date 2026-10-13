Protezione Civile, i Vigili del Fuoco di Avellino insegnano la sicurezza in Piazza Kennedy

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, in programma dall’8 al 19 ottobre 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha partecipato oggi, martedì 13 ottobre, a una giornata dedicata alla formazione, alla divulgazione e alla conoscenza del sistema di Protezione Civile per la gestione delle emergenze sismiche.

1 of 3

L’iniziativa si è svolta in piazza Kennedy, ad Avellino, nell’ambito delle attività promosse dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con gli enti coinvolti nel sistema di Protezione Civile e con la Prefettura.

Nel corso della mattinata, i Vigili del Fuoco hanno allestito uno spazio espositivo dedicato ai mezzi e alle attrezzature impiegati nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, con particolare riferimento agli interventi in occasione di eventi sismici e alle attività di ricerca e soccorso in ambiente urbano, note con la sigla USAR (Urban Search and Rescue).

Sono stati presentati alcuni automezzi e le relative dotazioni operative utilizzate per affrontare scenari emergenziali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere più da vicino le tecnologie, le attrezzature e le competenze specialistiche che caratterizzano l’intervento dei Vigili del Fuoco nelle situazioni di calamità.

Le attività si sono svolte dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e hanno coinvolto in particolare le scolaresche individuate dalla Direzione Regionale di Protezione Civile. L’accesso alla piazza è stato inoltre consentito alla cittadinanza, che ha potuto visitare gli stand e approfondire il ruolo dei Vigili del Fuoco all’interno del sistema di risposta alle emergenze.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di incontro e sensibilizzazione sui temi della prevenzione, della preparazione e della gestione delle calamità, contribuendo a diffondere la cultura della sicurezza e a far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al servizio della collettività.