A Grottaminarda incontro pubblico per progettare insieme il Natale

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda invita tutte le Associazioni e le Parrocchie del territorio a partecipare all’incontro pubblico “Progettiamo insieme il Natale”, finalizzato all’organizzazione delle iniziative natalizie.

L’appuntamento è per mercoledì 21 ottobre, alle ore 18:00, nella Sala Consiliare Sandro Pertini.

La riunione, indetta dalla Consigliera delegata agli Eventi, Marilisa Grillo, ha la finalità di creare un confronto con le Associazioni culturali, turistiche, musicali e di categoria del luogo ma anche con le parrocchie locali, per costruire, insieme, un cartellone di iniziative culturali e di intrattenimento per il periodo natalizio, così come fatto per l’Estate Grottese e per valorizzare il grande attivismo delle Associazioni. Un confronto ed una sinergia utili per una migliore organizzazione e per evitare sovrapposizioni di date e duplicazione di eventi.

L’obiettivo è dare vita a un programma condiviso, capace di valorizzare le tradizioni natalizie del territorio e le energie creative delle persone, offrendo a cittadini e visitatori occasioni di socialità e condivisione.

Dunque, la presenza e la collaborazione di tutti all’incontro sarà fondamentale per costruire insieme un Natale ricco di iniziative e partecipazione per l’intera comunità.

Sul sito istituzionale è possibile, per le Associazioni interessate, scaricare una scheda per compilare la propria proposta di evento.