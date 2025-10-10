Protezione Civile, cittadini e studenti protagonisti all’Open Day di Mercogliano

Si è conclusa con grande successo la giornata dedicata all’Open Day provinciale della Settimana Nazionale della Protezione Civile, svoltasi ieri, giovedì 9 ottobre presso il Centro Operativo della Protezione Civile Regionale in Via Serroni, a Mercogliano.

L’evento, promosso dalla Regione Campania – Direzione Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con la Prefettura di Avellino e tutte le strutture operative del sistema di Protezione Civile, ha visto una straordinaria partecipazione di cittadini, studenti e operatori del settore.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha preso parte attiva all’iniziativa, allestendo uno stand espositivo che ha suscitato vivo interesse tra i presenti. Durante la giornata sono stati presentati i principali mezzi e attrezzature operative, tra cui l’automezzo AF/UCL – posto di comando avanzato e i veicoli impiegati nella lotta agli incendi boschivi, illustrando le modalità d’intervento e il ruolo fondamentale svolto nel contesto del soccorso tecnico urgente e della protezione civile.

La mattinata è stata riservata alle scolaresche, coinvolgendo oltre 100 studenti degli istituti scolastici della provincia, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con il personale operativo e conoscere da vicino il lavoro dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio, l’apertura al pubblico ha richiamato numerosi cittadini e famiglie, consolidando l’importanza della prevenzione e della cultura della sicurezza.

La partecipazione del Comando all’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di divulgazione e sensibilizzazione previste dalla Settimana Nazionale della Protezione Civile, promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

L’iniziativa si è confermata un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadinanza, promuovendo comportamenti consapevoli e responsabili di fronte al rischio.