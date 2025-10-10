APP Avellino verso le Regionali: assemblea pubblica a Libero Spazio D’Arte

“Dopo il nostro appello a sostegno della candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della Regione Campania, Avellino Prende Parte (APP) invita attivisti, sostenitori e simpatizzanti a un’assemblea pubblica per discutere insieme il percorso verso le elezioni regionali e il contributo che la nostra comunità può offrire a una nuova stagione politica per la Campania”. Questo l’invito di APP Avellino per domani.

L’appuntamento è, infatti, sabato 11 ottobre 2025 a LSD – Libero Spazio d’Arte, Via Partenio – Avellino, alle ore 17:30.

“Parleremo di partecipazione, giustizia sociale e ambientale, e del ruolo che realtà civiche e associative possono giocare dentro un progetto di cambiamento reale. Prendiamo parte, insieme” – concludono dal movimento.