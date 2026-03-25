“Prossima fermata: Avellino”: confronto pubblico sulla stazione di Avellino il 31 marzo

AVELLINO- Il comitato “Stop all’isolamento: ridate il treno ad Avellino” promuove un incontro pubblico sul futuro della stazione ferroviaria cittadina, in programma mercoledì 31 marzo alle ore 17:30 presso Avellino Scalo Hub Enogastronomico, situato nei locali della stazione di Avellino. La data non è casuale: il 31 marzo 1879 veniva inaugurata la stazione di Avellino. A 147 anni di distanza, il capoluogo irpino resta l’unico della Campania privo di un servizio ferroviario attivo, mentre i lavori risultano ancora in corso senza indicazioni certe sui tempi di completamento.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato degli interventi e sulle prospettive future del collegamento ferroviario. Il comitato ha invitato a partecipare rappresentanti di RFI, istituzioni regionali e locali, sindacati, oltre che ai principali esponenti politici e agli stakeholder territoriali. La mobilitazione civica sul tema ha raccolto negli ultimi mesi oltre 5.000 firme attraverso una petizione pubblica, a conferma di come la questione del trasporto su ferro rappresenti una priorità per cittadini, studenti e lavoratori. «Non chiediamo promesse, ma risposte chiare su tempi e impegni concreti – dichiarano i promotori -. Il ritorno del treno è una condizione essenziale per garantire mobilità, opportunità e sviluppo a un intero territorio. Questa volta il silenzio non è un’opzione». L’incontro è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori del territorio.