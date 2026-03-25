Comunali, il selfie Petitto- D’Agostino sgombra le divisioni in Forza Italia

AVELLINO- Un selfie che sgombra il campo dalle divisioni all’interno di Forza Italia per le comunali. Quello tra il consigliere regionale Livio Petitto e il presidente provinciale del partito, Angelo Antonio D’ Agostino. Alle indiscrezioni di stampa su una rottura all’interno dei forzisti sulle scelte per la candidatura alle comunali di Avellino ha risposto con una storia sulla sua pagina social l’ex sindaco Laura Nargi, che sarebbe stata anche la causa dello scontro con la sua candidatura. Forza Italia resta dunque compatta e si attendono gli sviluppi da parte del partito che dovrebbe indicare il nome alla coalizione di centrodestra.