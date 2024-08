Prosegue senza sosta l’attività di controllo da parte dei Carabinieri

Prosegue senza sosta l’attività preventiva di controllo svolta dai militari della Compagnia Carabinieri di Benevento, in particolare nel fine settimana. Nell’ambito della giurisdizione è stato predisposto un minuzioso controllo del territorio con servizi intensificati soprattutto nell’area del capoluogo e di San Giorgio del Sannio

L’obiettivo dei controlli è stato, come sempre, quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più frequentati e nei punti di aggregazione, con lo scopo di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità e criminalità che incida negativamente sui livelli di sicurezza, anche di quella percepita e di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale sulla movida, per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento.

Numerosi i veicoli controllati e le sanzioni al Codice della Strada elevate, soprattutto nelle zone residenziali e maggiormente trafficate dei centri abitati di San Giorgio del Sannio e di Benevento. Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti:

− un 53enne di Benevento veniva controllato e segnalato alla competente Autorità Amministrativa (uso personale di sostanza stupefacente) poiché trovato in possesso di un involucro in cellophane, occultato in uno zaino, contenente una dose di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, posta conseguentemente sotto sequestro;

− un 19enne del capoluogo, a seguito di un intervento della dipendente Sezione Radiomobile per una lite fra coetanei, veniva successivamente segnalato al Prefetto di Benevento (uso personale di sostanza stupefacente) poichè all’interno della sua abitazione si rinvenivano due piante di “marijuana”.