Incidente ad Avellino: tre illesi dopo collisione distruttiva

Un miracoloso epilogo ha caratterizzato un grave incidente avvenuto nella notte scorsa ad Avellino. Un uomo e le sue due figlie minorenni sono usciti illesi da un incidente stradale che ha dell’incredibile per la sua dinamica e gravità. Intorno alle 23, la Volkswagen Passat su cui viaggiavano ha affrontato la rotonda di via Degli Imbimbo in condizioni critiche. Non si osservano segni di frenata sull’asfalto: il veicolo ha iniziato a perdere pezzi circa venti metri prima della rotonda, suggerendo un possibile guasto ai freni o un malore del conducente.

L’auto ha perso il controllo. Il veicolo si è schiantato contro la saracinesca di un bar, fortunatamente vuoto in quel momento, piegandola e continuando la sua corsa fino a demolire un muro che separa il bar dal vicino tabacchi. Il muro, probabilmente in cartongesso, ha ceduto, causando la distruzione di scaffali e merce nel negozio. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della questura di Avellino e i vigili del fuoco, confermando la gravità dell’incidente e il fortunato esito per gli occupanti del veicolo. Un’ambulanza del 118 ha prestato soccorso: sebbene i tre siano riusciti a uscire autonomamente dall’auto, il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre le due figlie sono state assistite sul posto. Le prime ipotesi investigativa suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da un malore improvviso del conducente. Le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica e le cause del sinistro.