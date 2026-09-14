Pronto Soccorso, ultimati i lavori di ampliamento e riqualificazione. E mercoledì arriva Fico

Sono stati ultimati i lavori di ampliamento e riqualificazione del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino.

Prima dell’apertura all’utenza dei nuovi spazi, è stata organizzata una visita riservata agli organi di informazione, con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, alle ore 15:30, all’ingresso principale della Città ospedaliera. Nel corso della visita, giornalisti e cine-foto-operatori potranno visionare gli ultimi ambienti ristrutturati del Pronto soccorso, prima della loro entrata in funzione. Nella nuova area triage, è previsto un punto stampa per eventuali interviste. Subito dopo, il Presidente della Regione Campania si sposterà in aula magna per un saluto alle autorità civili, militari e religiose e ai dipendenti dell’Azienda.