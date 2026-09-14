Ancora una tragedia in spiaggia: a Battipaglia muore un 67enne irpino

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un dramma per un pensionato originario del comprensorio irpino. Un uomo di 67 anni, residente a Mirabella Eclano, ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava in uno stabilimento balneare sul litorale di Battipaglia.

L’allarme è scattato tempestivamente tra i presenti, ma nonostante il rapido arrivo dell’ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il 67enne è stato colto da un improvviso e fatale malore che non gli ha lasciato scampo.