Pronto Soccorso Moscati, tre denunce per condotte aggressive

Nella notte scorsa, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Avellino sono intervenuti presso il locale nosocomio per segnalazione di tre soggetti in escandescenze. I tre, assumendo condotte aggressive e minacciose nei confronti delle guardie particolari giurate, reclamavano l’ingresso all’interno del triage, inibito all’accesso di personale diverso da quello sanitario. I tre, prontamente rintracciati ed identificati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale in concorso ed interruzione di servizio pubblico.

Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all’esito del giudizio definitivo.