Grottaminarda si prepara al Festone 2025

Musica, spettacolo, emozione. Tre parole che da sole raccontano l’anima del Festone di Grottaminarda 2025, che si terrà dal 21 al 25 agosto.

Giunto alla 134ª edizione, il Festone torna con ancora più forza e passione, trasformando ogni angolo del paese in un palcoscenico a cielo aperto. Un’edizione pensata per far battere il cuore, per far sentire tutti parte di una comunità che vive e respira cultura, musica e condivisione.

Le serate saranno un susseguirsi di emozioni: dai concerti sotto le stelle che incanteranno il pubblico, alle bande musicali che animeranno il corso, portando con sé il fascino delle tradizioni popolari e l’energia della festa di paese. Ogni evento in programma è molto più di un semplice appuntamento: è un invito a ritrovarsi.

“Ogni serata è pensata per lasciarci qualcosa dentro: un ricordo, un brivido, una risata. Il Festone è l’anima di Grotta. È il battito di una comunità che non smette mai di credere nella forza della propria identità – raccontano gli organizzatori”.