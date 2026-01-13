Pronto Soccorso al collasso: il COCIR chiama Prefettura, ASL e Sindaci per un piano di emergenza

Il Comitato Civico Irpino COCIR, in persona del suo rappresentante Fabrizio Pesiri, allo scopo di ricondurre in un alveo “istituzionale” la gestione della conclamata crisi della emergenza presso il Pronto Soccorso dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati, comunica di aver investito della problematica il Comitato di rappresentanza dei Sindaci ASL (composto dai Sindaci dei Comuni di Ariano Irpino, Monteforte Irpino, Bisaccia, S. Angelo dei Lombardi e Solofra), il Comune di Avellino, come capoluogo della Provincia, ed il Prefetto di Avellino, nelle sue funzioni di coordinamento istituzionale e di gestione e tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Il Comitato ritiene indifferibile ed urgente un confronto formale e strutturato tra i Sindaci dell’ASL Avellino, la Direzione Generale della ASL, la Direzione Generale e Sanitaria dell’A.O.R.N. Moscati, la Direzione del Pronto Soccorso, la Centrale Operativa 118 e la Prefettura, al fine di condividere un’analisi puntuale delle criticità del Pronto Soccorso Moscati e della intera filiera della emergenza a livello territoriale provinciale, di definire misure immediate per ridurre le situazioni di rischio grave e incombente per utenti e operatori sanitari, nonché, in attesa della attuazione di un nuovo ed innovativo sistema sanitario territoriale, di programmare interventi strutturali almeno di medio periodo sull’intero sistema di emergenza-urgenza e sulla rete territoriale.

L’adozione di un valido Piano di emergenza sul territorio non può prescindere da un efficace coordinamento tra l’AORN Moscati e l’ASL, e da una attenta analisi dei servizi sanitari territoriali, di prossimità e di continuità assistenziale.

In questa ottica costruttiva, è stata chiesta la convocazione con carattere di urgenza di una riunione del Comitato di rappresentanza, con specifico punto all’ordine del giorno dedicato all’emergenza–urgenza territoriale per la valutazione dello stato attuale, delle misure di EMERGENZA immediate a 30/60 giorni, nonché delle misure strutturali almeno a 3–6 mesi, nonché la costituzione di un Tavolo tecnico permanente sul Pronto Soccorso e sul sistema di emergenza-urgenza provinciale, con la partecipazione di ASL Avellino, A.O.R.N. Moscati, Centrale 118, Prefettura/Questura, rappresentanti dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza dei Sindaci, Ordini professionali sanitari, rappresentanze sindacali dei sanitari, rappresentanze civiche organizzate.