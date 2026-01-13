Avellino, il cappellano militare celebra la Santa Messa presso il gruppo Carabinieri Forestale

Il Cappellano militare Don Salvatore Varavallo, ha visitato, nella giornata odierna, il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino e celebrato una Santa Messa presso la sede del citato Gruppo, sita nei locali della Regione Campania.

L’evento, organizzato dal Comandante del Gruppo CC Forestale di Avellino e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Avellino, unitamente alla collaborazione della Responsabile della struttura della Regione Campania, dott.ssa Nadia D’Argenio, ha avuto un grande significato istituzionale.

Nel corso della visita, il Cappellano ha espresso parole di ringraziamento e gratitudine per l’ospitalità, sottolineando l’impegno dei militari sul territorio a tutela della legalità.

Nella seconda parte della mattinata, Don Salvatore ha celebrato la Santa Messa, durante la quale ha esortato tutti i militari ad avere fede nel Signore, perché solo con essa si possono eseguire azioni degne di impegno, sacrificio e legalità, ed ha ricordato le parole del Sommo Pontefice “Leone XIV” a chiusura della Porta Santa dell’anno giubilare, “… si chiude questa Porta ma non si chiude la Porta della Clemenza del Signore”, improntando l’omelia al senso di “justitia et pax”. L’incontro si è concluso con la benedizione di tutti i Carabinieri della Provincia di Avellino e dei loro familiari.