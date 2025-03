Pronto Intervento Sociale, venerdì conferenza stampa ad Atripalda

È in programma Venerdì 7 marzo alle 10, ad Atripalda, presso la sede del Consorzio

dei Servizi Sociali Ambito A5 in via Belli (fronte strada), una conferenza stampa sul

Pronto Intervento Sociale, servizio di assistenza H24 attivato sul territorio.

Il Consorzio intende ora avviare una capillare azione di sensibilizzazione delle

comunità e dei cittadini in modo da essere sempre più vicini alle esigenze delle

persone fragili e in difficoltà.