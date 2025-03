Festeggia la Festa della donna all’Agriturismo Il Rivolo: una serata speciale tra gusto e musica

In occasione della Festa della Donna, l’Agriturismo Il Rivolo, situato nella splendida Contrada Rosole a Bagnoli Irpino, invita tutte le donne a vivere una serata unica, all’insegna della buona cucina, della musica e della compagnia.

Il prossimo 8 marzo, infatti, l’agriturismo ha preparato una cena speciale con un menù à la carte pensato per esaltare i sapori tipici della tradizione locale, che saprà conquistare anche i palati più raffinati. Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, l’Agriturismo propone anche un Menù Donna, creato appositamente per celebrare la giornata dedicata a tutte le donne. Un viaggio culinario che farà sognare e soddisferà ogni gusto.

La serata sarà accompagnata dalle coinvolgenti note musicali di Silvio e Rosa, che regaleranno un’atmosfera elegante e rilassante, perfetta per trascorrere un momento indimenticabile con le amiche, la famiglia o il partner.

La musica dal vivo renderà ancora più magica la serata, creando il giusto ritmo per festeggiare la bellezza e la forza femminile.

E per rendere ancora più speciale questa occasione, ogni donna presente alla serata riceverà un dolce regalo come segno di apprezzamento per la sua unicità.

L’Agriturismo Il Rivolo, con il suo ambiente accogliente e familiare, è il luogo ideale per vivere una serata che celebra le donne in modo autentico, con l’eccellenza della cucina e l’atmosfera calorosa che contraddistingue la struttura.

Non perdere questa occasione unica di festeggiare la Festa della Donna in un angolo incantevole della Campania! Prenota il tuo tavolo chiamando il 320 8806831 e preparati a vivere un’esperienza gastronomica e musicale che ti farà sentire speciale.

Agriturismo Il Rivolo – Contrada Rosole, Bagnoli Irpino

Un luogo dove la tradizione, il gusto e la musica si incontrano per rendere la tua Festa della Donna davvero indimenticabile!